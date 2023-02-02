Верховный суд Башкирии отклонил апелляцию осужденного за взятку экс-главы следственного отдела

Верховный суд Башкирии отклонил апелляцию адвоката осужденного бывшего руководителя Нефтекамского межрайонного следственного отдела Вадима Саляхова. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

Напомним, экс-начальнику структуры предъявили обвинение по статье 291.1 УК России, в рамках которой он арестован за посредничество во взятке в особо крупном размере. Орган оставил постановление без изменения — Саляхов пробудет под стражей до 24 марта 2023 года.

«Верховный суд РБ оставил постановление райсуда без изменения, апелляционную жалобу защитника — без удовлетворения», — отметили в ОПСБ.