В Уфе на ребенка с козырька балкона рухнула наледь

В Уфе в экстренные службы вчера вечером поступила информация о том, что в травмпункт с травмой головы обратился ребенок, 2011 года рождения. Как пояснили «Башинформу» в пресс-службе управления гражданской защиты города, пострадавший сказал, что на него рухнула наледь с козырька балкона пятого этажа жилого дома по проспекту Октября, 164.

Школьник получил ушиб мягких тканей головы. После оказания медицинской помощи мальчика с родными отпустили домой. Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются.

«Если на крыше здания вы заметили наледь и снег, падение которых может привести к травмированию человека, а также повреждению имущества, сообщите об этом в управляющую компанию, в ЕДДС Уфы по телефону 279-90-00 или по номеру „112“, — напомнили в ведомстве. — И не забывайте своевременно очищать оконные отливы, козырьки балконов и кондиционеры от накопившихся осадков — если из-за схода снега с данных элементов кто-то пострадает, ответственность ляжет на собственника жилья».