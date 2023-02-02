В ГИБДД по Башкирии сообщили, где сегодня массово проверяют водителей на нарушения ПДД

В Башкирии сотрудники ГИБДД 2 февраля в Иглинском районе проводят массовые проверки водителей на нарушения ПДД. Как сообщили агентству «Башинформ» в пресс-службе ведомства, массовые проверки идут на 1506 км автодороги М-5 «Урал» и в Абзелиловском районе на 268 км автодороги Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск.

На профилактическом мероприятии задействованы экипажи ДПС отдельного батальона и местных отделении госавтоинспекции. Мероприятия направлены на снижение аварийности и травматизма в дорожно-транспортных происшествиях, укрепление дисциплины участников дорожного движения.