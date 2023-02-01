В Уфе начался суд над супругой военкома по делу о взятках

В Калининском районном суде 1 февраля началось рассмотрение уголовного дела в отношении супруги начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Орджоникидзевского, Калининского и Октябрьского районов Уфы Константина Выропаева. Об этом информирует программа «Честно говоря».

Как сообщает корреспондент телепроекта, стороной обвинения было доказано как минимум два факта передачи взятки супругой военкома.

«По версии следствия, летом 2021 года к супруге Выропаева обратилась женщина с просьбой освободить ее сына от призыва и прохождения военной службы за денежное вознаграждение. Заранее договорившись, с июня по сентябрь 2021 года она передала Выропаеву 170 тысяч рублей через посредника. После чего подозреваемый организовал прохождение медицинской комиссии, по результатам которого молодой человек был освобождён от призыва на военную службу и зачислен в запас», — сообщали ранее в Объединенной пресс-службе судов РБ.

«Башинформ» также информировал о том, что дело военкома из Уфы о взятках за военные билеты для спортсменов передали в суд.