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Вчера, 14:49

В Башкирии мужчина на работе получил травму глаза

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

Гострудинспекция в Башкирии начала расследование несчастного случая на производстве. Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе ведомства, 51-летний слесарь по ремонту оборудования энергоремонтной компании в Кумертау получил травму глаза.

Инцидент произошёл 27 января на территории котельного цеха Уфимской ТЭЦ-3. При выполнении ремонта барабана котла отломился металлический уголок от кувалды, который попал в глаз работника. Ему диагностировали проникающее ранение глазного яблока с сопутствующими повреждениями.

«В ходе расследования будут определены обстоятельства и причины случившегося», — заявили в гострудинспекции в РБ.

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