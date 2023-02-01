В Башкирии мужчина на работе получил травму глаза

Гострудинспекция в Башкирии начала расследование несчастного случая на производстве. Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе ведомства, 51-летний слесарь по ремонту оборудования энергоремонтной компании в Кумертау получил травму глаза.

Инцидент произошёл 27 января на территории котельного цеха Уфимской ТЭЦ-3. При выполнении ремонта барабана котла отломился металлический уголок от кувалды, который попал в глаз работника. Ему диагностировали проникающее ранение глазного яблока с сопутствующими повреждениями.

«В ходе расследования будут определены обстоятельства и причины случившегося», — заявили в гострудинспекции в РБ.