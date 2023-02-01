В Башкирии бывший главный бухгалтер дворца спорта призналась в присвоении 63 тысяч рублей

Прокуратура города Октябрьского утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего главного бухгалтера МУП «Дворец спорта» по статье «присвоение».

Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе прокуратуры РБ, обвиняемая, вопреки служебным обязанностям, забрала наличные деньги, находящиеся в кассе муниципального учреждения, и распорядилась ими по своему усмотрению. Ее противоправными действиями причинен ущерб в размере более 63 тысяч рублей.

Женщина признала свою вину. Уголовное дело направлено в Октябрьский городской суд для рассмотрения по существу.