В Уфе при столкновении иномарок пострадали двое детей

В Уфе днем 28 января в ДТП пострадали двое несовершеннолетних. По данным пресс-службы столичной госавтоинспекции, 42-летний водитель за рулем Nissan X-trail, следуя по автодороге Уфа – Миловка в сторону села Миловка, допустил столкновение с движущейся со стороны села Дмитриевка машиной Honda Accord.



В дорожной аварии пассажиры Nissan, 15 и 12 лет, с различными травмами обратились за медпомощью. Медики осмотрели их, оказали помощь и отпустили с родными домой.

По факту ДТП начато административное расследование, добавили в ведомстве.