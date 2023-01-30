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Вчера, 19:48

Чиновник администрации Уфы устроился на работу по фальшивому диплому

Прокуратура Орджоникидзевского района Уфы провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции в местной администрации.

Надзорными мероприятиями установлено, что в октябре 2010 года мужчина принят на должность первого заместителя администрации Орджоникидзевского района Уфы.

Основанием для трудоустройства послужил диплом о высшем профессиональном образовании.

Вместе с тем, на запрос прокуратуры высшее учебное заведение не подтвердило факт его обучения.

В силу служебных обязанностей чиновник имел доступ к государственной тайне, курировал вопросы ЖКХ и благоустройства, жилищного законодательства.

В этой связи материалы прокурорской проверки направлены в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании.

По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ (приобретение, хранение в целях использования, использование заведомо поддельного официального документа).

В настоящее время мужчина уволен со службы по собственному желанию.

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