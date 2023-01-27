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Вчера, 15:38

Житель Башкирии прямо на улице жестоко расправился с породистой козой, ожидавшей потомство

Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков

В Краснокамский межрайонный суд обратился мужчина с иском к своему знакомому о возмещении материального ущерба и компенсации морального вреда. Он пояснил, что летом рано утром на улице возле жилого дома мужчина убил его козу. Ответчик поймал животное, обхватил ремнем за шею и тащил по земле более десяти метров. Коза от полученных телесных повреждений скончалась на месте. Ветеринарная станция заключила, что при вскрытии брюшной полости установлено обильное кровоизлияние внутренних органов, разрыв печени.

«Данная коза породы англо-нубийской (91,4%) была приобретена ответчиком за 35 тысяч рублей. Согласно оценке ее рыночная стоимость составляет 51 666 рублей. На день смерти коза давала более трех литров молока в день, имелись двое козлят, коза была стельная, ожидали появления потомства. Кроме того, умышленными действиями ответчика истцу причинен моральный вред в виде переживаний, страданий», — проинформировали «Башинформ» в пресс-службе суда.

Мужчина просил взыскать с ответчика материальный ущерб в размере 51 666 рублей, а также моральный вред в размере 20 тысяч рублей, расходы по оплате госпошлины в размере 1750 рублей. В судебном заседании выяснилось, что между сторонами достигнуто мировое соглашение по спору.

«Судом утверждено мировое соглашение, согласно которому ответчик признал требования истца в части возмещения материального ущерба в размере 30 тысяч рублей и в части возмещения расходов по оплате госпошлины в размере 1750 рублей. Истец, в свою очередь, отказался от исковых требований в части взыскания с ответчика компенсации морального вреда в размере 20 тысяч рублей. Производство по делу прекращено», — сообщили в суде.

Автор:Дарья Субботина
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