В Башкирии под окнами жилого дома нашли труп мужчины с ножевым ранением

В Нефтекамске жители дома, расположенного на улице Карла Маркса, нашли под окнами окровавленный труп мужчины. Он был в одной футболке, сообщает «Мой Башкортостан».

Как рассказал «Башинформу» собственный источник, по предварительным данным, до происшествия жилец этого дома находился на пятом этаже. Он получил травмы, характерные при падении с высоты. Также на его теле было обнаружено ножевое ранение. Возможной причиной гибели мужчины стало желание свести счеты с жизнью.

В пресс-службе регионального следственного управления заявили, что следователи устанавливают причины и обстоятельства смерти мужчины.