В Башкирии директор турагентства обвиняется в обмане клиентов на 2,7 млн рублей

Прокуратура Стерлитамака утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы по статьям «мошенничество в особо крупном размере» и «мошенничество при получении выплат».

«Башинформу» в пресс-службе прокуратуры РБ сообщили о том, что обвиняемая, являясь директором туристического агентства, продавала клиентам путевки на отечественные и зарубежные курорты. Но свою работу по бронированию и оплате туров она не выполнила. В итоге от ее противоправных действий пострадало 44 лица, ущерб составил свыше 2,7 млн рублей.

Кроме того, женщина, предоставив в центр занятости населения подложные документы, получила субсидию в сумме более 350 тысяч рублей.

Обвиняемая полностью признала свою вину. Уголовное дело направлено в Стерлитамакский городской суд для рассмотрения по существу.