Новости Башкортостана и Уфы
69.34
+0.21
75.41
+0.07
86.41
-1.06
-11 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Происшествия
Вчера, 10:35

В Башкирии директор турагентства обвиняется в обмане клиентов на 2,7 млн рублей

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

Прокуратура Стерлитамака утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы по статьям «мошенничество в особо крупном размере» и «мошенничество при получении выплат».

«Башинформу» в пресс-службе прокуратуры РБ сообщили о том, что обвиняемая, являясь директором туристического агентства, продавала клиентам путевки на отечественные и зарубежные курорты. Но свою работу по бронированию и оплате туров она не выполнила. В итоге от ее противоправных действий пострадало 44 лица, ущерб составил свыше 2,7 млн рублей.

Кроме того, женщина, предоставив в центр занятости населения подложные документы, получила субсидию в сумме более 350 тысяч рублей.

Обвиняемая полностью признала свою вину. Уголовное дело направлено в Стерлитамакский городской суд для рассмотрения по существу.

Автор:Дарья Субботина
Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Как правильно сослаться на сообщение ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика