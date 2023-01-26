В Башкирии в ДТП с «Ладой Приорой» пострадал водитель скорой помощи

В Башкирии утром 24 января в Нефтекамске на улице Юбилейной столкнулись «Лада Приора» и машина скорой помощи марки «УАЗ». Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе региональной госавтоинспекции, в аварии водитель скорой помощи обратился в больницу.

«Предположительно, вина скорой помощи — машина выезжала с прилегающей территории на вызов и столкнулась с „Ладой“, которая ехала по главной дороге. Начато разбирательство», — проинформировали в ГИБДД по РБ.

Как стало известно «Башинформу» от собственного источника, в ДТП водитель «скорой» был доставлен в нейрохирургическое отделение городской больницы Нефтекамска. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, диффузную травму головного мозга, ушиб левого тазобедренного сустава.