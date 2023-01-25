В Уфе ночью по неизвестной причине загорелся «ВАЗ-2112», огонь перекинулся и на соседнюю иномарку

В Орджоникидзевском районе по улице Калинина ночью сгорели два автомобиля. Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе МЧС по РБ, изначально загорелся автомобиль «ВАЗ-2112», затем огонь быстро распространился на рядом припаркованный Nissan Sunny.

В результате огнем значительно поврежден автомобиль российского производства. У иномарки повреждено лакокрасочное покрытие с пассажирской стороны. Пожар ликвидировали сотрудники ПСЧ-3. Обошлось без пострадавших.

Сейчас устанавливается причина пожара, дознаватель проводит проверку сообщения.