В Башкирии при пожаре в сарае погиб одномесячный теленок

В МЧС по Башкирии накануне поздно вечером поступило сообщение о том, что горит сарай в деревне Худабандино Зианчуринского района. На место оперативно прибыли силы и средства добровольных пожарных команд и МЧС России.

Когда огнеборцы прибыли, то увидели, что горит открытым пламенем бревенчатый сарай и сено. Существовала угроза рядом находящимся дощатым строениям и жилому дому.

«Благодаря грамотным действиям пожарных распространения огня не допущено, горение ликвидировано. К сожалению, одномесячного телёнка хозяевам вывести вовремя не удалось», — сообщили в пресс-службе МЧС по РБ

Предположительно, пожар произошёл из-за нарушений требований пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электрооборудования.