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24 Января , 14:48

Мошенник за три недели «вытянул» из жительницы Башкирии более 5 млн рублей

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

За сутки в полицию республики поступило 25 заявлений от местных жителей, пострадавших от уловок мошенников. Сумма ущерба составила 10 млн рублей, сообщили «Башинформу» в пресс-службе МВД по РБ.

По данным ведомства, 61-летняя уфимка в прошедшие новогодние праздники пыталась спасти свой банковский счет от посягательств злоумышленников. Все началось с того, что 30 декабря ей позвонил якобы сотрудник банка и сообщил неприятную новость — счет горожанки взломали мошенники и теперь оформляют на нее кредиты в различных банках.

Звонивший успокоил пенсионерку, заявив, что выход есть, необходимо просто выполнить его рекомендации. Под диктовку лжебанкира уфимка оформила кредиты и вырученные деньги частями перевела по 18-и банковским счетам, указанным сотрудником. Все это действие происходило в течение двух-трех недель. Когда звонивший понял, что с горожанки уже нечего «вытрясти», он перестал ей звонить. 61-летняя уфимка только тогда поняла, что ей на самом деле звонил мошенник. Общая сумма, которая была отправлена мошенникам, составила 5 миллионов 400 тысяч рублей.

Горожанка с заявлением обратилась в отдел полиции № 4 УМВД России по Уфе. По данному факту следователем возбуждено уголовное дело.

Автор:Дарья Субботина
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