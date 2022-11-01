В Башкирии в сгоревшем доме нашли останки человека

В Башкирии утром 1 ноября пожарные выехали на тушение садового дома в СНТ «Геофизик» микрорайона Туркменево в городе Октябрьском. По данным пресс-службы МЧС по РБ, горел кирпичный одноэтажный садовый дом.

«К сожалению, в ходе разбора места пожара обнаружено тело погибшего — пол и личность устанавливаются. В тушении были задействованы 11 человек и 4 единицы техники. Пожар потушен», — сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.

Причина пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте работает следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России.