Житель Башкирии лишился свободы за пьяную езду и интимный шантаж

Жителя Ермекеевского района приговорили к реальному сроку лишения свободы за пьяную езду и вымогательство. По информации пресс-службы прокуратуры РБ, в апреле 2021 года мужчина был осужден за езду в нетрезвом виде. В январе этого года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он вновь сел за руль автомобиля марки «ВАЗ» и съехал с дороги на обочину. Прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД выявили у водителя признаки опьянения.

Кроме того, мужчина вымогал деньги у своей знакомой, угрожая ей распространением видеозаписи интимного характера.

Подсудимый признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 4 года 6 месяцев.

Мужчину взяли под стражу в зале суда. Приговор пока не вступил в законную силу.