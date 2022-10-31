Новости Башкортостана и Уфы
60.48
+0.09
62.88
+0.09
83.91
-1.43
-9 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Происшествия
31 Октября , 15:26

В Башкирии осудят предполагаемых виновников травмирования ребенка на горнолыжном комплексе

СКР по РБ
Фото:СКР по РБ

Белорецкая межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двоих машинистов воздушно-канатной дороги горнолыжного комплекса ООО «Абзаково» по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей».

По данным пресс-службы прокуратуры РБ, в декабре 2021 года на склоне комплекса проводилась тренировка горнолыжников детской спортивной школы из Московской области. При этом один из подъемных бугелей находился в неисправном состоянии. В итоге нерабочее оборудование переплелось с бугелем, на котором поднимался 8-летний мальчик.

В пресс-службе регионального следственного управления сообщили о том, что работники и очевидцы происшествия помогли спустить ребенка, после чего он был доставлен в больницу, ему был причинен вред здоровью средней тяжести. В ходе следствия установлено, что машинисты не обеспечили должный контроль за техническим состоянием оборудования канатной дорогой и, заведомо зная, что один из бугелей неисправен, не приняли мер к остановке дороги и устранению неполадки, что привело к получению травмы ребенком.

Мужчины не признали вину в совершении преступления. Уголовное дело будет направлено в Белорецкий межрайонный суд для рассмотрения по существу.

Автор:Дарья Субботина
Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Как правильно сослаться на сообщение ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2022 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика