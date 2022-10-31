В Башкирии осудят предполагаемых виновников травмирования ребенка на горнолыжном комплексе

Белорецкая межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двоих машинистов воздушно-канатной дороги горнолыжного комплекса ООО «Абзаково» по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей».

По данным пресс-службы прокуратуры РБ, в декабре 2021 года на склоне комплекса проводилась тренировка горнолыжников детской спортивной школы из Московской области. При этом один из подъемных бугелей находился в неисправном состоянии. В итоге нерабочее оборудование переплелось с бугелем, на котором поднимался 8-летний мальчик.

В пресс-службе регионального следственного управления сообщили о том, что работники и очевидцы происшествия помогли спустить ребенка, после чего он был доставлен в больницу, ему был причинен вред здоровью средней тяжести. В ходе следствия установлено, что машинисты не обеспечили должный контроль за техническим состоянием оборудования канатной дорогой и, заведомо зная, что один из бугелей неисправен, не приняли мер к остановке дороги и устранению неполадки, что привело к получению травмы ребенком.

Мужчины не признали вину в совершении преступления. Уголовное дело будет направлено в Белорецкий межрайонный суд для рассмотрения по существу.