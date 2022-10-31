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31 Октября , 09:17

Один человек погиб при пожаре в жилой многоэтажке по улице Победы в Уфе

ГУ МЧС по РБ
Фото:ГУ МЧС по РБ

Один человек погиб при пожаре в жилой многоэтажке по улице Победы в Уфе. Сообщение о возгорании поступило в МЧС по РБ ночью 31 октября. На место оперативно выехали пожарные и другие экстренные службы.

По прибытии установлено, что из окна квартиры на 3-м этаже вырывается открытое пламя. Пожарные немедленно приступили к спасению и эвакуации жильцов дома. С помощью спасательного устройства по лестничным маршам спасено 3 человека. Самостоятельно эвакуировалось 7 человек, из них 2 детей.

«В ходе спасательных работ из зоны воздействия опасных факторов пожара спасен мужчина, 1966 года рождения. К сожалению, в ходе проведения реанимационных мероприятий врачами констатирована его смерть», — сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.

Открытое горение ликвидировано в 01:35. В результате пожара огнем повреждено домашнее имущество на площади 6 кв. м в двухкомнатной квартире.

Причина пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте работают следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России.

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