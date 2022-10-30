Житель Башкирии приговорен судом к 3,5 года за взятку инспектору ГИБДД

В Благоварском районе местный житель признан виновным в даче взятки сотруднику ГИБДД за получение водительского удостоверения.

В ходе следствия было установлено, что в августе 2019 года подсудимый через знакомого дал взятку инспектору ГИБДД за оказание содействия в получении водительского удостоверения без сдачи экзаменов. Размер взятки составил 28 тыс. рублей. Инспектор ГИБДД организовал внесение ложных сведений о сдаче всех этапов экзамена в экзаменационные листы, после чего взяткодатель получил водительское удостоверение.

Как сообщили в следственном управлении СК России по Башкортостану, собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 48-летнему жителю Благоварского района. Подсудимый признал вину в совершенном преступлении. Суд приговорил его к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно.

Уголовное дело в отношении посредника рассматривается в суде. Расследование уголовного дела в отношении получателя взятки продолжается.