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30 Октября , 15:20

В Уфе злоумышленник угнал автомобиль и сдал его на металлолом

9 октября в Отдел полиции №7 Управления МВД России по городу Уфе поступило сообщение от 25-летней жительницы города Тюмени, приехавшей в гости к своему отцу, о том, что у нее угнали автомобиль марки ВАЗ-2109. Машина была припаркована под окнами дома в Советском районе города Уфы. Авто не было оборудовано сигнализацией. По указанному адресу прибыла следственно-оперативная группа. На месте преступления были обнаружен следы ног, а также сигаретный окурок, оставленные злоумышленником. Момент совершения преступления попал в обзор камер видеонаблюдения.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам Управления уголовного розыска МВД по Республике Башкортостан совместно с уфимскими оперативниками удалось восстановить картину событий и выйти на след угонщика. Автовором оказался 22-летний ранее судимый за аналогичные преступления житель города Аши Челябинской области. В ночь преступления злоумышленник проник в автомобиль вскрыв его. Затем доехал на нем до города Аши, где сдал автомобиль в пункт приема металлолома, получив за это 12 тысяч рублей.

Башкирские полицейские задержали злоумышленника и доставили в Уфу. В ходе предварительного исследования сотрудниками Экспертно-криминалистического центра МВД по республике в результате генетической экспертизы было установлено, что следы на сигаретном окурке принадлежат задержанному. Мужчина дал признательные показания.

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