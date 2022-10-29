Жители Уфы пострадали от мошенников, пытаясь купить в интернете автозапчасти

Мошенники могут найти вас в социальных сетях, написать вам сообщение с просьбой о помощи либо выставить товар за выгодную цену, зная, что на него обязательно найдется покупатель.

Так, в полицию с заявлением о мошенничестве обратился житель Кировского района Уфы. Он рассказал стражам порядка, что знакомые попросили его заказать запчасти для иномарки: комплект на подушку безопасности и провод для подключения автомобиля. На сайте объявлений он нашел интересующий товар и решил перед покупкой позвонить по указанному номеру. Во время беседы продавец попросил дальнейшее общение вести в мессенджере и продиктовал другой телефон. Заявитель ничего не заподозрил. Договорившись о покупке, мужчина перевел деньги и отправил скриншоты об оплате. Однако спустя несколько дней потерпевший решил позвонить на горячую линию транспортной компании, где ему сообщили, что на его имя и фамилию товара нет. Общий ущерб составил 18 тысяч рублей.

Следующий факт мошенничества произошел с 31-летним жителем Черниковки. Он рассказал стражам порядка, что несколько дней назад в социальной сети увидел пост о проведении акции. В нем сообщалось, что при покупке диска, шина идет в подарок. Подумав, что это очень выгодное предложение он написал о его желании приобрести диски в количестве четырех штук. Договорившись о размерах, ему прислали реквизиты для оплаты. Мужчина, не подозревая, что с ним общаются интернет-мошенники, перевел около 30 тысяч рублей. Ему пообещали, что доставка займет всего 4-6 рабочих дней. Потерпевший ожидая свою покупку, решил уточнить информацию по упаковке товара, и обнаружил, что все публикации, выставленные на страничке у магазина, были удалены. Уфимец поспешил обратиться в полицию.