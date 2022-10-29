В Бураевском районе пожилого мужчину в пьяной драке забили до смерти ногами и табуреткой

Выпивка вновь стала причиной конфликта. По предварительным данным, 47-летний ранее судимый житель деревни Новоельдяково избил своего собутыльника из-за оскорблений в его адрес.

В Отдел МВД России по Бураевскому району поступило сообщение о том, что в местную больницу доставили мужчину с признаками телесных повреждений. Сам пострадавший, с трудом вспоминал, что с ним могло произойти. А через некоторое время от полученных травм он скончался.

Полиция установила личность доставленного мужчины и начала разбираться, откуда у 64-летнего жителя деревни Новоельдяково такие тяжелые травмы. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска Отдела МВД России по Бураевскому району был найден и доставлен в Следственный комитет подозреваемый - 47-летний ранее судимый местный житель.

По предварительным данным, двое мужчин распивали спиртное, но вскоре посиделки превратились в словесную перепалку. Подозреваемый не стал терпеть оскорблений от собутыльника и начал его бить. Сначала руками, потом табуретом, а после и ногами. Затем якобы ушел из дома.

Территориальным подразделением Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. Подозреваемый заключен под стражу. Полиция продолжает оперативное сопровождение уголовного дела.