В Благовещенске при пожаре в частном доме погиб человек

Сегодня в 10:49 в Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан поступило сообщение о пожаре в жилом доме по улице Старикова в городе Благовещенск.

На место оперативно прибыли силы и средства МЧС России и другие экстренные службы.

В результате пожара огнём повреждено домашнее имущество на площади 9 кв.метров в жилом одноэтажном бревенчатом доме размерами 5х6 м.

К сожалению, в ходе тушения пожара обнаружен погибший мужчина, личность устанавливается.

Причина пожара и обстоятельства произошедшего выясняются. Работают следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России.