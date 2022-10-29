В Башкирии 77-летний пенсионер дал отпор телефонным мошенникам

Правоохранители города Октябрьского расследуют попытку мошенничества по преступной схеме «Ваш сын попал в ДТП». На сей раз аферисты взяли в разработку 77-летнего пенсионера.

Горожанину позвонил неизвестный, который выдал себя за его сына. И далее по стандартной схеме мошенничества. Сообщил, что он попал в ДТП, в результате которого насмерть сбил человека. И сейчас находится в полиции. После трубку взял очередной аферист – лже-правоохранитель, предложил свою помощь в решение возникшей проблемы и поинтересовался какой суммой располагает потерпевший. Пенсионер озвучил сумму около одного миллиона рублей. Злоумышленник сказал мужчине одеваться и ехать в банк. Половину озвученной суммы перечислить на две банковские карты, а оставшуюся часть передать курьеру. Через некоторое время злоумышленник вновь связался с местным жителем по телефону и сказал, что он за ним наблюдают. Пенсионера это насторожило, он обратился за помощью к соседям, откуда и вызвал наряд полиции. Аферист был загнан в угол, но все же решил использовать последнюю попытку, позвонил пожилому мужчине, и пригрозил, что посадит его сына и потребовал отменить вызов наряда полиции. Вскоре к местному жителю приехал участковый уполномоченный полиции, который объяснил мужчине, что он имел дело с мошенниками.

Таким образом, злоумышленники не смогли обогатиться за счет пенсионера в размере около одного миллиона рублей.