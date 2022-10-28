В Башкирии стали известны подробности гибели водителя при ДТП с грузовиком

В Мелеузе стали известны подробности смертельного ДТП, в результате которого погиб 35-летний водитель «Лады Приоры». Их сообщил начальник ГИБДД республики Владимир Севастьянов.

По одной из версий, легковой автомобиль, выезжая на главную дорогу, не уступил большегрузу — от сильного удара машины съехали в кювет. При этом грузовик задел электроопору, которая упала на «Ладу». От полученных травм водитель «Приоры» скончался. Дальнобойщик не пострадал.

Как пояснил Владимир Севастьянов, на месте работают следователи и оперативники.