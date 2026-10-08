В Башкирии в Приютово и в Михайловке обустроили скверы для активного досуга

В посёлке Приютово Белебеевского района построили сквер «Молодёжный», сообщили в минЖХХ РБ. Это один из крупных населённых пунктов региона с населением 20 тыс. человек. Спортивный сквер обустроили в большом парке в центре посёлка. Теперь здесь есть многофункциональная спортивная площадка с травмобезопасным покрытием: можно играть в футбол, волейбол и баскетбол, настольный теннис, для тренировки экстремалов поставили мини-рампу и памп-трек.

Стоимость оборудования и работ составила порядка 13,2 млн руб.



