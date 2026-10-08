В Башкирии в Приютово и в Михайловке обустроили скверы для активного досуга

В посёлке Приютово Белебеевского района построили сквер «Молодёжный», сообщили в минЖХХ РБ. Это один из крупных населённых пунктов региона с населением 20 тыс. человек. Спортивный сквер обустроили в большом парке в центре посёлка. Теперь здесь есть многофункциональная спортивная площадка с травмобезопасным покрытием: можно играть в футбол, волейбол и баскетбол, настольный теннис, для тренировки экстремалов поставили мини-рампу и памп-трек.
Стоимость оборудования и работ составила порядка 13,2 млн руб.
В посёлке Михайловка под Уфой завершается благоустройство сквера на улице Ленина, начавшееся в прошлом году. Этот объект стал рекордсменом по объёму работ и финансирования. Стоимость контракта составила 75,5 млн руб. Для переустройства пространства проделали большие земляные и инженерно-технические работы с дальнейшей укладкой плитки и асфальтированием дорожек, пересадкой взрослых елей, закупкой и монтажом крупного паркового оборудования и парковой мебели.
Новое пространство станет украшением большого пригородного посёлка, считают в администрации Уфимского района.
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