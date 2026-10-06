В Башкирии вывели из тени почти 21 тысячу работников с начала года

За январь – август текущего года в Башкирии легализовали работу почти 21 тыс. человек. По этому показателю республика вошла в топ-10 регионов по эффективности борьбы с нелегальной занятостью. Об этом на заседании правительства сообщил и. о. премьер-министра Александр Шельдяев:

— По числу легализованных граждан за первое полугодие республика на втором месте в Приволжском федеральном округе, а по количеству проведенных заседаний Межведомственной комиссии по противодействию нелегальной занятости Башкортостан занимает третью строчку рейтинга.

Особое внимание комиссия уделяет проверкам пунктов выдачи заказов маркетплейсов, на лесопилках и в агропромышленном комплексе.

По данным минтруда, наибольший объём неформальной занятости сосредоточен в сфере услуг — 35%, оптовой и розничной торговле — 15%, на обрабатывающих производствах — 14,9%, в сельском хозяйстве — 12%, ЖКХ — 9%, строительстве — 5,5%.

За 11 лет работы комиссии официальный статус получили более 479 тысяч граждан. 90% работников, легализованных в первом полугодии 2026 года, закрепились на своих рабочих местах, сообщила глава республиканского минтруда Ольга Кабанова.

Благодаря легализации занятости в 2025 году бюджет республики получил более 1 млрд руб. дополнительных начислений по налогу на доходы физических лиц и страховым взносам.

Ранее сообщали, что за весь 2025 год из теневого сектора вывели 21 тыс. человек.