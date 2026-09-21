За семь лет доходы бюджета Башкирии выросли почти на 147 млрд рублей

На заседании кабинета министров Башкортостана подвели итоги социально‑экономического развития региона за 2019–2026 годы в части устойчивости бюджетной системы. Как сообщил премьер-министр Андрей Назаров, все эти годы правительство активно работало над наращиванием как собственных доходов, так и над привлечением федеральных средств. В результате с 2019 года безвозмездные федеральные поступления выросли почти на 29 млрд руб., а собственные доходы – на 118 млрд руб. Таким образом, общий объем доходов увеличился почти на 147 млрд руб., эти дополнительные ресурсы были направлены на развитие республики.

За семь лет расходы бюджета выросли более чем на 174 млрд рублей – с 255,7 до 430 млрд руб. При этом социальная составляющая стабильно занимала более 70% всех расходов.

За последние годы республике пришлось принимать бюджетные решения в условиях серьезных внешних изменений, отметила и. о. министра финансов РБ Светлана Малинская.

Долговая нагрузка региона остается на безопасном уровне. Башкортостан относится к группе заемщиков с высоким уровнем долговой устойчивости и на протяжении последних шести лет сохраняет рейтинг кредитоспособности ruAA+ национального рейтингового агентства «Эксперт РА».

«Министерство финансов республики все эти годы выполняло большую работу — не просто охраняло финансы и определяло приоритетные направления, но и постоянно держало на контроле социальные выплаты и другие важные вопросы. Хотел бы поблагодарить все ведомства за эту работу», — сказал Андрей Назаров.