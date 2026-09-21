Власти Башкирии подвели итоги работы в сфере транспорта и жилья

На заседании правительства РБ подведены итоги работы в сферах ЖКХ, транспорта и дорожного комплекса, жилищного строительства за 2019-2026 годы. По данным пресс-службы кабмина, с 2019 года объём жилищного строительства в республике увеличился в полтора раза. По итогам 2024 года введён рекордный в истории региона объём жилья — 3 млн 348 тыс. кв. м. За семь лет в регионе введено почти 22 млн кв. метров жилья: порядка 850 тысяч семей смогли улучшить свои жилищные условия.

Обеспеченность жильём выросла на 20% и превысила 31 кв. метр на человека (в 2019 году — 26 кв. м). Республика ежегодно входит в десятку лучших регионов страны по объёмам вводимого жилья.

В эти годы важным трендом стал переход от точечной застройки к комплексному развитию территорий. Заключено 49 договоров о КРТ с потенциалом почти 4,9 млн кв. м жилья и других объектов. Параллельно ведётся работа по улучшению жилищных условий льготных категорий граждан: поддержку получили более 67 тыс. человек на общую сумму почти 25 млрд рублей.

Особое внимание уделено решению острых социальных вопросов. В 2023 году в республике полностью закрыли проблему обманутых дольщиков: восстановлены в правах почти 15 тысяч граждан. Из реестра проблемных объектов исключено 136 домов, завершено строительство 80 проблемных МКД.

Что касается развития дорожной инфраструктуры, за семь лет из Дорожного фонда республики направлено свыше 263 млрд рублей, построено и отремонтировано 10 тыс. км дорог и 11 тыс. погонных метров мостов.

При федеральной поддержке реализованы такие крупные проекты, как Восточный выезд, реконструкция дороги Бирск – Тастуба – Сатка, мост через реку Ик, в стадии завершения проект «Южные ворота» Уфы.

Существенно обновляется парк транспорта: за семь лет для республики приобретено более 1,5 тыс. автобусов, на пригородных железнодорожных маршрутах курсируют 18 современных составов («Орлан», «Ласточка», «Финист»). Пассажиропоток на железной дороге вырос в 1,5 раза и достиг 5,2 млн человек.

В ЖКХ республики за эти годы привлечено более 70 млрд руб., из них 37 млрд – средства федерального бюджета и заёмные.

По программам модернизации коммунальной инфраструктуры построено, реконструировано и капитально отремонтировано 85 объектов водо-, теплоснабжения и водоотведения на общую сумму 10 млрд рублей (в том числе 7,2 млрд рублей из федерального бюджета). Более 9,5 млрд рублей заёмных средств направлено на реализацию 42 проектов в коммунальной сфере.

С использованием механизма инфраструктурных облигаций и средств федерального бюджета коммунальной инфраструктурой обеспечено уфимское Забелье — общая стоимость проекта составила 23 млрд руб. На комплексное благоустройство почти полутора тысяч дворов направлено 7,7 млрд руб. Парк коммунальной техники обновлён на треть.

Значительный вклад в благоустройство внесли федеральные программы. В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» и конкурса малых городов привлечено 17 млрд руб., благоустроено более тысячи территорий. В конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды победили 44 проекта республики, 31 из них уже реализован. Общий бюджет этих проектов составляет порядка 7,5 млрд руб. (из них 3,76 млрд из федерального бюджета).