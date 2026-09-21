В кабмине Башкирии подвели итоги работы социальной сферы за 7 лет

На заседании правительства под руководством премьер-министра Андрея Назарова подвели итоги работы в социальной сфере в 2019-2026 годах. Глава кабмина привел статистику – за семь лет консолидированный бюджет на образование превысил 669 млрд рублей, из них 67 млрд рублей – привлечённые средства федерального бюджета. Это позволило комплексно и капитально отремонтировать почти 200 школ, детских садов и колледжей.

В рамках программы «Профессионалитет» к концу этого года будут функционировать 27 кластеров, а в 2027 году – 35. По этому показателю республика занимает лидирующие позиции в стране.

Особое внимание было уделено строительству новых объектов. В 2019–2020 годах введены в эксплуатацию 53 школы почти на 30 тысяч мест, а с учётом совмещённых объектов – 69 детских садов примерно на 10 тысяч мест.

«Подобных темпов строительства социальных объектов в республике ранее не фиксировалось. При этом работы продолжались даже в сложных условиях – в период пандемии COVID‑19 и в условиях специальной военной операции», – отметил первый вице-премьер Урал Кильсенбаев.

Отдельным приоритетом остаётся поддержка педагогических кадров: несмотря на сложный период, в республике реализуются дополнительные выплаты педагогам и воспитателям.

В развитие культуры за этот период привлекли более 109 млрд руб. В последние годы в Башкирии появились такие уникальные музейные и просветительские объекты мирового уровня, как музейный комплекс «Шульган-Таш», историко-мемориальный парк «Салауат ере», визит-центр будущего Евразийского музея кочевых цивилизаций.

Особое внимание уделено укреплению материально-технической базы системы здравоохранения. В республике построили 47 новых объектов – 17 зданий больниц и поликлиник, 30 капитальных врачебных амбулаторий. Приобретено свыше 35 тыс. единиц современного медицинского оборудования, 1,2 тыс. автомобилей.

В сельской местности построены 637 фельдшерско‑акушерских пунктов. Был проведён капитальный ремонт 144 объектов здравоохранения в 105 медорганизациях.

Младенческая смертность за указанный период снизилась более чем в 2 раза, а уровень общей смертности – почти на треть. Удовлетворённость населения медицинской помощью достигла 70,2 %, что существенно выше среднероссийского уровня (56%).

Поликлиники Уфы – и детские, и взрослые – не попали в федеральную программу модернизации первичного звена здравоохранения, действующую с 2021 года и направленную в первую очередь на сельские районы и малые города. Чтобы закрыть этот пробел, по поручению Главы Башкортостана Радия Хабирова в июне 2023 года была инициирована отдельная региональная программа «Модернизация учреждений здравоохранения Уфы», рассчитанная на 2024–2029 годы.