В Башкирии полным составом проголосовали сотрудники санатория «Карагай»

Коллектив санатория «Карагай», что в Мечетлинском районе, полным составом проголосовал в первый день выборов депутатов Госдумы РФ. Сотрудники дружно пришли на избирательный участок № 2606 в Дом культуры райцентра Большеустьикинское.

Санаторий «Карагай» входит в число ста лучших здравниц России. «Участие в выборах — гражданский долг коллектива и подтверждение ответственности за будущее региона», — сказал директор учреждения Артур Бадретдинов.