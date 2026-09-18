Аграрии Башкирии отгрузили 15 тонн продовольственной конопли в Дагестан

Отобранные образцы подкарантинной продукции прошли лабораторную экспертизу в подведомственной Россельхознадзору Башкирской испытательной лаборатории.
«Проведенные энтомологические и гербологические исследования опасных карантинных организмов не выявили, — подчеркнули в надзорном ведомстве. — Управлением выдан карантинный сертификат».
Справочно. Продовольственную коноплю используют в основном за счёт семян и продуктов их переработки — они безопасны в пищу и ценны по составу.
Так, например, цельные семена конопли добавляют в салаты, каши, йогурты, смузи, выпечку как источник белка, омега‑3 и омега‑6 жирных кислот, витаминов группы B, магния, железа и клетчатки.
Конопляное масло холодного отжима используют в заправках, соусах, готовых блюдах. Оно богато полиненасыщенными жирными кислотами. Конопляная мука повышает пищевую ценность продукта и добавляет ореховый привкус у выпечки. Конопляный протеин (порошок) применяют в спортивном и функциональном питании. Жмых после отжима масла используется при производстве батончиков, гранолы, добавок в хлебобулочных изделиях.
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