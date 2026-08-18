В Башкирии зафиксировали минимальный уровень долгов по зарплатам

Власти республики отчитались о рекордном снижении долгов перед работниками. По словам премьер-министра правительства региона Андрея Назарова, сейчас задолженность составляет всего 118 миллионов рублей — это самый низкий показатель за всю историю наблюдений с 2018 года.
С начала года долги сократились на 16 миллионов, если сравнивать с прошлым годом, более чем на 253 миллиона рублей.
За прошлый год власти помогли почти 6 тысячам работников из 36 компаний вернуть в общей сложности 324 миллиона рублей. Только в этом году выплаты получили еще 1,2 тысячи человек — более 86 миллионов рублей.
Министр семьи, труда и социальной защиты населения Башкортостана Ольга Кабанова объяснила структуру долга. Большая часть, 67% «заморожена» в процедурах банкротства. Около 20% должны работающие предприятия. Почти 13% приходится на фирмы, которые фактически закрылись.
Главным должником остается строительная отрасль, долг там превышает 58 миллионов, а половина всех проблем сосредоточена в Уфе. Несмотря на это, только в строительстве долг удалось уменьшить на 10 миллионов рублей с начала года.
«В текущем году для мониторинга, контроля и анализа ситуации с задолженностью по заработной плате правительством Российской Федерации в координационном центре создана соответствующая информационная панель. Доля Республики Башкортостан в общероссийском долге по заработной плате (11 млрд 975 млн рублей) составляет 1%», — привела статистику Ольга Кабанова.
Премьер-министр Андрей Назаров поручил к концу года снизить общую сумму долга еще сильнее.
Ранее сообщалось, что Башкирии завод выплатил сотрудникам 4,6 млн рублей долга по зарплате.
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