В Башкирии выберут поставщика 83 пассажирских автобусов

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Башкирии выберет через процедуру торгов поставщика 83 пассажирских автобусов большого и среднего класса. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Согласно опубликованным данным, общая стоимость поставок составит 1,27 млрд рублей, которые будут выделены из федерального и республиканского бюджетов.

Новые автобусы должны иметь двигатель на метане и перевозить более 90 человек. Поставки будут идти поэтапно, первая партия в 25 единиц должна прийти в «Башавтотранс» до 15 сентября, а остальные в течение двух следующих месяцев.

Ранее сообщалось, что власти Башкирии закупят для госперевозчика ещё 83 автобуса.