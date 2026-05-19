В Башкирии выберут поставщика 83 пассажирских автобусов

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Башкирии выберет через процедуру торгов поставщика 83 пассажирских автобусов большого и среднего класса. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.
Согласно опубликованным данным, общая стоимость поставок составит 1,27 млрд рублей, которые будут выделены из федерального и республиканского бюджетов.
Новые автобусы должны иметь двигатель на метане и перевозить более 90 человек. Поставки будут идти поэтапно, первая партия в 25 единиц должна прийти в «Башавтотранс» до 15 сентября, а остальные в течение двух следующих месяцев.
Ранее сообщалось, что власти Башкирии закупят для госперевозчика ещё 83 автобуса.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.