В Башкирии поменяют размер платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся в госсобственности республики, земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена.
Соответствующее постановление правительства РБ подписал премьер-министр Андрей Назаров.
Согласно документу, это связано с изменением корректирующего коэффициента. Так, в отношении земельных участков, находящихся в собственности граждан и предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, дачного хозяйства, индивидуального жилищного строительства, применяется корректирующий коэффициент, равный 0,3.
В случае повторного перераспределения в отношении таких земельных участков, а также в отношении земельных участков, образованных из тех, площадь которых увеличили путем перераспределения после принятия постановления, применяется корректирующий коэффициент, равный 1.
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