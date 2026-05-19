«Самолет Плюс» открыл в Уфе офис нового формата – платформу для агентов-предпринимателей

В Уфе по адресу ул. Пушкина, 110 открылся офис «Самолет Плюс». Сама компания работает на уфимском рынке с июля 2025-го, но именно эта площадка – первая подобного формата в городе. Называть его просто офисом было бы неверно – это платформа, экосистема, где агент-предприниматель получает всё необходимое для сделок любой сложности.

«Мы строим новую историю рынка, и Уфа идёт в первых рядах, – заявляют в компании. – Наш агент – профессионал, который разбирается в праве, финансах, строительстве. «Самолет Плюс» берёт на себя роль наставника, обучает, делает агента равноправным партнёром».

Подчёркивается, что каждый такой агент – не просто индивидуальный предприниматель, а партнёр, готовый развиваться в профессии, брать ответственность за сложнейшие сделки, делать рынок недвижимости прозрачным и безопасным, поддерживая общие ценности.

На платформе, как рассказывают в компании, агент получает юридическое сопровождение, помощь с ипотекой и страховкой, доступ к CRM и единой базе объектов, а также обучение на реальных кейсах и наставничество. «У нас сильнейший отдел юридического сопровождения в регионе, мы гарантируем безопасность сделок», – подчеркивают в «Самолет Плюс». При этом агент сам выбирает тариф, платит фиксированную абонентскую плату и забирает до 100% комиссии.

Пространство офиса на Пушкина, 110 создавалось по последним стандартам. Как отмечают в компании, исследования подтверждают, что комфортная среда повышает работоспособность партнёров, а агенты проводят здесь много времени. «Для «Самолет Плюс» это критически важно», подчеркивают в организации.

Параллельно с этим рынок ждут серьёзные перемены на государственном уровне – вводится независимая оценка квалификации. Проводить такой экзамен смогут только аккредитованные организации, так называемые МППЭ – места проведения профессионального экзамена. «Самолет Плюс» уже сейчас готов к приёму такого экзамена:

«Наконец-то рынок станет чистым. Мы поддерживаем эти изменения и готовы первыми подтвердить профессионализм».