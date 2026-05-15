В Башкирии в марте взяли на 60 автокредитов больше, чем год назад

Количество автокредитов, полученных жителями Башкирии в марте, лишь на 2% (или 60 единиц) превысило цифры марта прошлого года. По данным НБКИ, в нынешнем марте в республике было выдано 2,83 тыс. займов на машину.

При этом средний размер займа за год вырос с 1,12 млн до 1,31 млн руб. (+17%), а средний срок был 5,5 лет, а теперь — более 6 лет.

Эксперты констатируют весьма невысокий спрос на автокредиты. Причиной указываются недавнее повышения утильсбора, общее подорожание автомобилей и дорогое обслуживание кредитов. Кроме того, и банки, в свою очередь, выбирают заёмщиков по очень жёстким критериям: в начале года доля отказов по автокредитам в регионе составила 78%.