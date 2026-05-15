В Башкирии в марте взяли на 60 автокредитов больше, чем год назад

Количество автокредитов, полученных жителями Башкирии в марте, лишь на 2% (или 60 единиц) превысило цифры марта прошлого года. По данным НБКИ, в нынешнем марте в республике было выдано 2,83 тыс. займов на машину.
При этом средний размер займа за год вырос с 1,12 млн до 1,31 млн руб. (+17%), а средний срок был 5,5 лет, а теперь — более 6 лет.
Эксперты констатируют весьма невысокий спрос на автокредиты. Причиной указываются недавнее повышения утильсбора, общее подорожание автомобилей и дорогое обслуживание кредитов. Кроме того, и банки, в свою очередь, выбирают заёмщиков по очень жёстким критериям: в начале года доля отказов по автокредитам в регионе составила 78%.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.