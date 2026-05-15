В Башкирии начался уход за посевами

В Башкирии аграрии приступили к уходу за посевами сельхозкультур. На 15 мая работы ведутся в 17 районах региона, сообщает минсельхоз РБ.

Основное внимание уделяется обработке озимых. На текущий момент они обработаны на площади порядка 70 тысяч гектаров. В числе лидеров по темпам и объемам работ – хозяйства Чекмагушевского, Аургазинского, Чишминского и Альшеевского районов.

Параллельно приступили к уходу за другими культурами. В трех районах началась первая обработка полей с сахарной свеклой от сорной растительности. Кроме того, в Чишминском районе проводится химическая прополка масличных культур, а в Гафурийском районе – яровых зерновых.

Ранее сообщалось, что в Башкирии посевная началась в 49 районах.