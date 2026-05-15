В Башкирии 6 из 10 строящихся квартир — однокомнатные

В запущенных с начала года новых стройках доля однокомнатных квартир составила больше половины (58%), выяснили в Дом.РФ.

Например, в Ленобласти их 73%, Санкт-Петербурге — 72%, Краснодарском крае — 68%, в Башкортостане — 61%. То есть каждая шестая строящаяся в республике квартира является «однушкой».

«Интересно, что в ряде зарубежных стран девелоперы тоже активно выводят компактные форматы. В Токио, Сеуле и Лондоне малометражки занимают более половины предложения новостроек. В Гонконге, чтобы сдержать распространение малометражек, власти ввели минимальный размер — 26 кв. м», — рассказали в Дом.РФ.

Напомним, в России минимальный размер малометражек составляет 28 кв. м без учёта лоджий.

Эксперты объясняют, что застройщики делают ставку на маленькие квартиры, так как это самая доступная для покупателей жилплощадь (при том что цена «квадрата» в них всегда дороже). Они уверены, что малометражки найдут своих хозяев, тогда как более дорогие квартиры должны ждать тех немногих, кому доступна льготная ипотека.

Согласно опросам, 46% российских семей хотели приобрести двух- или трёхкомнатную квартиру. Сейчас таких квартир строится около 14% от общего объёма предложения.

Ранее сообщали: многие семьи в стране мечтают построить собственный дом. А также: ещё в начале года Башкирия вошла в число регионов с самыми активными продажами жилья.