В Уфе к началу лета проверят и отремонтируют все люки

На всех трубопроводных системах предусмотрены смотровые колодцы — будь то водопровод, канализация или теплотрасса. Всего в Уфе более 103,5 тысячи таких колодцев, и у всех должны быть исправные люки.

На оперативке в мэрии начальник управления по обеспечению жизнедеятельности города Антон Тристан сообщил, что после схода снега в марте сотрудники обследовали более 86 тысяч люков и отремонтировали 905. Проверку планируется закончить к концу мая.