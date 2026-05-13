Башкирии выделили средства на программу расселения ветхого жилья

Башкирия в числе 22 регионов получит поддержку федерального фонда на расселение жителей из аварийных домов. В новое жильё смогут переехать 32,2 тыс. человек, в том числе 810 жителей республики, которые сейчас проживают на 13,2 тыс. кв. м.
Башкирии на эти цели выделено 900 млн руб., региональный бюджет доведёт эту сумму до 1 млрд руб. Оператором программы является Фонд развития территорий.
Минстрой РБ сообщал, что в 2026-2027 годах запланировано расселение 31 МКД на территориях Бакалинского, Белебеевского, Белорецкого, Благовещенского, Бирского, Дюртюлинского, Ишимбайского, Краснокамского, Учалинского, Чишминского районов и Нефтекамска.
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