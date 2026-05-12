В Уфе решили вопрос размыва дорог на южном выезде из города. О работе в этом направлении в своих социальных сетях рассказал глава администрации Кировского района Илвир Нурдавлятов.
Первой точкой стал участок на улице Амантая. В прошлом году здесь выявили проблемную зону: ливневка не справлялась с обильными осадками. Было принято решение обустроить дополнительный дождеприемник. На данный момент работы завершены, ситуацию будут мониторить и в этом году.
Второй точкой стал участок на улице Генерала Рыленко. Здесь, с наступлением весны, размылся грунт из-за фактов вандализма на системе ливневой канализации, что привело к провалу на тротуаре. Ситуация остается на контроле городских служб. Рассмотрена корректировка проекта, чтобы исключить повтор подобных случаев в будущем.
Ранее сообщалось, что в Уфе забетонировали размытый участок дороги на улице Генерала Рыленко.
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