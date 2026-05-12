В России продлили гарантии бизнесу по кредитам на поддержку производства

Правительство России продолжит до конца 2026 года предоставлять предприятиям госгарантии по кредитам, которые берутся на развитие и поддержку производства. Государственные гарантии — это обязательство бюджета выплатить банку кредит, если заёмщик не сможет этого сделать. Такое «покрытие» предоставляется на займы сроком от 3 до 7 лет. Кредитные организации охотно предоставляют средства под такие гарантии, которые, в свою очередь, даются инвесторам, реализующим важные для экономики проекты. В федеральном бюджете на 2026 год на предоставление госгарантий заложено 296 млрд руб., сообщили в пресс-службе правительства РФ.
Ранее сообщали: в Башкирии будут выпускать микробиологический белок, эту продукцию для животноводства не придётся экспортировать.
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