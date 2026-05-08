В Башкирии будут выпускать алюминиевые строительные конструкции

Туймазинское ООО «Саннэ» представила на «Инвестчасе» в Доме республики свой третий инвестпроект — завод алюминиевых конструкций для строительной отрасли. Это будет импортозамещающее производство. Согласно бизнес-плану, в новый объект вложат 150 млн руб.
Также компания планирует построить на Нагаевском шоссе в Уфе придорожный комплекс — заправки, магазин, автомойку, гостиницу, на 100 млн руб.
На заводе строительных конструкций будут работать 25 человек, в придорожном сервисе — 10. Инвесткомитет поддержал проекты, они получили статусы приоритетных и смогут получить налоговые льготы и землю без торгов.
В стадии реализации находится проект этой компании по выпуску клея-герметика.
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