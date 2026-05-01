В Башкирии первый электропоезд «Финист» отправился в Белорецк

1 мая со станции Уфа в первый рейс отправился новый двухсистемный электропоезд ЭС105 «Финист» по маршруту «Восточного радиуса» Башкортостана Уфа – Белорецк.
«Это важное событие для жителей и гостей республики», — подчеркнула министр транспорта и дорожного хозяйства Башкирии.
Раньше путь от Уфы до Белорецка занимал больше 6 часов — на станции Инзер приходилось совершать долгую остановку для смены тока и перецепки вагонов.
Теперь «Финист» переключается между видами тока автоматически. Поэтому исключается необходимость в перецеплении вагонов. Кроме того, «Финист» способен развивать скорость до 160 километров в час, и постепенно, в течение 2026 года, время в пути на этом маршруте сократится до четырех часов.
«Благодарю Главу Башкортостана Радия Хабирова за поддержку развития железнодорожного сообщения в республике. Работа по улучшению транспортного обслуживания жителей продолжается. Желаю всем комфортных и приятных поездок на новом „Финисте“», — подытожила Любовь Минакова.
Электропоезд серии ЭС105 «Финист» полностью отечественного производства, оснащён тяговой системой и вспомогательным оборудованием отечественного производства; в вагонах установлены мягкие сиденья с USB-разъёмами, система микроклимата и обеззараживания воздуха, а также три санитарных модуля; оснащён подъёмниками для маломобильных граждан, а количество мест для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья увеличено до четырёх; предусмотрены места для провоза велосипедов, лыж и сноубордов.
Проект реализован в рамках исполнения поручения Радия Хабирова и реализации утвержденной Стратегии развития пригородного железнодорожного транспорта на территории республики до 2035 года – «Башкирских радиусов».
Ранее Башинформ сообщил, что на майские праздники в Башкирии увеличилось количество курсирующих электричек.
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