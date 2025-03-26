В России замедляется кредитование

В феврале кредитование выросло незначительно, отмечается в релизе пресс-службы Центробанка. Так, объёмы кредитов крупного бизнеса подросли на 0,1% после сокращения на 1,2% в январе. Динамику кредитования по-прежнему сдерживали большие расходы бюджета: компании, получившие возмещение по госконтрактам, меньше нуждались в кредитах, объясняют эксперты ЦБ.

Ипотека восстановилась на 0,2% после сокращения в январе на такой объём (-0,2%).

Портфель потребкредитов продолжил уменьшаться: -0,3% в январе, -0,9%в феврале: сказываются высокие ставки и жёсткие условия выдачи.

Средства граждан на счетах выросли на 1,9% после январского сокращения на 0,8%: здесь по-другому сказывается тот же эффект высоких ставок.

Средства компаний почти не изменились (+0,1%) после умеренного притока в январе на 0,5%.

Прибыль банковского сектора сократилась на четверть: в январе 286 млрд руб., в феврале 214 млрд руб. — из-за роста операционных расходов и отрицательной переоценки валюты.

Ранее сообщалось, что ЦБ в третий раз оставил ключевую ставку на уровне 21%, рассчитывая увидеть результаты её действия в ближайшей перспективе.