В Башкирии поступило более 120 заявок на «Предпринимательский час»

В 2025 году на Инвестиционный портал Башкортостана пришли 125 заявок на участие в «Предпринимательском часе», сообщает минцифры РБ.

Сервис позволяет бизнесу получить государственную поддержку для развития своего дела, решить возникшие вопросы, предложить свой проект, встретившись с бизнес-шерифом муниципального образования. Наибольшее количество заявок поступило в Учалинском, Благовещенском, Дюртюлинском и Мелеузовском районах.

«Сегодня на платформе доступно 24 электронных сервиса, среди которых особенно востребованной является услуга заявки на участие в «Предпринимательском часе» – за всё время её работы получено свыше 5 тысяч заявок. Это наглядный пример того, как современные цифровые решения помогают бизнесу оперативно решать актуальные вопросы и эффективно взаимодействовать с государственными структурами», – отметил министр цифрового развития государственного управления РБ Геннадий Разумикин.

Наиболее популярными сферами деятельности у бизнеса стали: «Туризм и придорожный сервис», «Сельское хозяйство» и «Промышленность». Чаще всего предприниматели обращаются по вопросу инвестиций и развития бизнеса (100 заявок).

Ранее Радий Хабиров оценил институт бизнес-шерифов Башкирии.