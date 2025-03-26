Новости Башкортостана и Уфы
81.46
+0.7
94.04
+0.37
67.25
-0.19
12+ °C
Облачно
Паводок-2025Идеи - в делоСчастье - это вместе
ПолитикаЭкономикаОбществоМедицинаОбразованиеСпортПроисшествияКультураАналитикаТочка зрения
Все новости
Экономика
26 Марта , 16:50

В Башкирии поступило более 120 заявок на «Предпринимательский час»

В 2025 году на Инвестиционный портал Башкортостана пришли 125 заявок на участие в «Предпринимательском часе», сообщает минцифры РБ.

Сервис позволяет бизнесу получить государственную поддержку для развития своего дела, решить возникшие вопросы, предложить свой проект, встретившись с бизнес-шерифом муниципального образования. Наибольшее количество заявок поступило в Учалинском, Благовещенском, Дюртюлинском и Мелеузовском районах.

«Сегодня на платформе доступно 24 электронных сервиса, среди которых особенно востребованной является услуга заявки на участие в «Предпринимательском часе» – за всё время её работы получено свыше 5 тысяч заявок. Это наглядный пример того, как современные цифровые решения помогают бизнесу оперативно решать актуальные вопросы и эффективно взаимодействовать с государственными структурами», – отметил министр цифрового развития государственного управления РБ Геннадий Разумикин.

Наиболее популярными сферами деятельности у бизнеса стали: «Туризм и придорожный сервис», «Сельское хозяйство» и «Промышленность». Чаще всего предприниматели обращаются по вопросу инвестиций и развития бизнеса (100 заявок).

Ранее Радий Хабиров оценил институт бизнес-шерифов Башкирии.

Автор:Сергей Николаев
Читайте нас:
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2025 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru