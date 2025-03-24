ЦБ продлил ограничения на перевод средств за рубеж

Банк России сохранил еще на полгода — до 30 сентября, ограничения на перевод средств за рубеж.

Россияне и граждане дружественных стран по-прежнему смогут в течение месяца перевести на счета в зарубежных банках не более $1 млн или эквивалент в другой валюте.

Через системы переводов — за месяц не более 10 тысяч долларов США или эквивалент в другой иностранной валюте. Суммы переводов определяются по официальному курсу иностранных валют к рублю на дату получения банком поручения об операции.

Все иностранцы, работающие в России, могут перевести за рубеж средства в размере заработной платы.

Не работающие в России иностранцы и иностранные компании переводить средства не могут. Это ограничение не касается компаний, находящихся под контролем российских юридических или физических лиц.

Напомним, в первой половине 2022 года лимит на переводы установили в пределах $50 тысяч, в июне 2022-го его подняли до $150 тысяч.