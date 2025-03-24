OneБизнес от билайна и Альфа-Банка – проект года по версии Finance Innovation Awards Russia

erid:2VSb5yr63bn

OneБизнес стал откровением для предпринимателей, предлагая инструменты, которые делают запуск цифровых решений доступным каждому. Ключевая особенность платформы —AI-конструктор сайтов, который помогает создавать профессиональные страницы с нуля всего за несколько минут. Пользователю достаточно выбрать тип сайта (визитка, интернет-магазин или многостраничный портал), описать свой бизнес в нескольких предложениях и выбрать один из предложенных стилей. Искусственный интеллект самостоятельно подберет оптимальную структуру, добавит модули и блоки, предложит продающий дизайн и сгенерирует текст, а также автоматически адаптирует сайт для мобильных устройств.

Этот инструмент стал не только технологическим решением, но и настоящим помощником для предпринимателей. В условиях цифровизации бизнеса платформа позволяет компаниям легко и быстро выйти в онлайн-пространство, сэкономив значительные ресурсы.

«Совместный успех билайн бизнес и Альфа-Банка показывает, как синергия крупных игроков может создавать инновации, способные менять рынок. Эта награда подчеркивает вклад партнеров в развитие цифровой экономики России и их стремление поддерживать предпринимателей на каждом этапе их бизнеса, - добавил директор по маркетингу бизнес-сегмента билайн бизнес Сергей Субботин. - Мы гордимся этой победой и продолжим создавать решения, которые делают бизнес современным, эффективным и успешным».

