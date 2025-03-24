Новости Башкортостана и Уфы
81.9
0
96.05
0
64.53
+0.42
6+ °C
Облачно
НедвижимостьЗдоровый выборИдеи - в дело
ПолитикаЭкономикаОбществоМедицинаОбразованиеСпортПроисшествияКультураАналитикаТочка зрения
Все новости
Экономика
24 Марта , 15:29

OneБизнес от билайна и Альфа-Банка – проект года по версии Finance Innovation Awards Russia

Совместный проект билайн бизнес и Альфа-Банка — платформа OneБизнес — получила престижную награду в номинации «Проект года с использованием искусственного интеллекта» на Национальной премии Finance Innovation Awards Russia 2024. Вручение премии состоялось 20 марта.

пресс-служба билайна
Фото:пресс-служба билайна

erid:2VSb5yr63bn

OneБизнес стал откровением для предпринимателей, предлагая инструменты, которые делают запуск цифровых решений доступным каждому. Ключевая особенность платформы —AI-конструктор сайтов, который помогает создавать профессиональные страницы с нуля всего за несколько минут. Пользователю достаточно выбрать тип сайта (визитка, интернет-магазин или многостраничный портал), описать свой бизнес в нескольких предложениях и выбрать один из предложенных стилей. Искусственный интеллект самостоятельно подберет оптимальную структуру, добавит модули и блоки, предложит продающий дизайн и сгенерирует текст, а также автоматически адаптирует сайт для мобильных устройств.

Этот инструмент стал не только технологическим решением, но и настоящим помощником для предпринимателей. В условиях цифровизации бизнеса платформа позволяет компаниям легко и быстро выйти в онлайн-пространство, сэкономив значительные ресурсы.

«Совместный успех билайн бизнес и Альфа-Банка показывает, как синергия крупных игроков может создавать инновации, способные менять рынок. Эта награда подчеркивает вклад партнеров в развитие цифровой экономики России и их стремление поддерживать предпринимателей на каждом этапе их бизнеса, - добавил директор по маркетингу бизнес-сегмента билайн бизнес Сергей Субботин. - Мы гордимся этой победой и продолжим создавать решения, которые делают бизнес современным, эффективным и успешным».

билайн бизнес – один из крупнейших поставщиков телекоммуникационных и IT-сервисов в России. Специалисты билайн бизнеса развивают продукты и услуги, которые направлены на защиту от киберугроз и атак, продвигают технологии больших данных и аналитики, развивают решения в сфере digital-рекламы, цифровой трансформации бизнеса, а также облачную инфраструктуру и инструменты по защите и управлению ей.

Реклама ПАО «ВымпелКом» ИНН 7713076301, подробнее на сайте beeline.ru

Читайте нас:
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2025 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru